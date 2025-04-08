精確營收／第1季18.4億元創同期新高 就近客戶端生產可避開關稅風險

精確（3162）3月營收6.38億元，較2月份成長1.45%，較去年同期成長129.35%，累計2025年第1季營收達18.4億元，較去年同期成長166.75%，同時突破去年第4季傳統旺季17億的高峰，再創營收單季歷史新高記錄，表現相當亮麗。

精確集團自2021年投入電動車電池盒領域，隨著製造據點逐步滿足客戶需求，公司並於歐洲及中國大陸內地各處設廠，可就近直接運送至當地重要客戶，也形成後續競爭者的進入障礙，於歐洲及大陸為客戶端就近生產除了節省運費之外，產品於歐洲及大陸當地屬於內銷，更避免了本次關稅貿易戰提高關稅的風險，所以提高關稅對精確營收將不會有影響。

2025年第1季營收表現超出預期外，連未來將出貨的訂單也頻傳喜訊，今年一開春即接獲新訂單：東風嵐圖大SUV、小鵬G6及商用車平台、中創新航及日產汽車皆為3至6年的長約訂單，新訂單總額達人民幣10億元以上（約新台幣45億元以上），原本預估歐洲廠2月份營收表現平穩，卻意外地相當突出，訂單持續增加中。

今年因新訂單的持續挹注營收及獲利成長可期，且皆為長期訂單，展望未來，營運應該處於審慎樂觀，穩步向上的態勢。