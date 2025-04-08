廣華營收／3月4.52億元 月增16.53％、年增19.41％

廣華-KY（1338）3月合併營收4.52億元，較2月營收增加16.53％，並較去年同期成長19.41％，累計114年第一季合併營收達新台幣12.94億元，較去年同期提升11.8％，連續3個月單月營收年增率正成長，展現穩健的成長態勢。

廣華指出，3月營收表現突出，主要得益於本田新能源車P7與S7車型的新車款訂單有明顯逐步爬坡放量，加上其餘日系及自主品牌等車廠客戶的需求保持穩健，特別在新車款如P7及S7上，其針對包括發光主副駕及中控飾板氛圍燈等關鍵汽車內飾件的高規格要求，不僅帶動廣華-KY整體出貨動能有顯著的放大，亦凸顯廣華-KY的技術力得以充分發揮，是挹注公司今年第一季整體營收繳出年增率及月增率表現亮眼的關鍵原因。

面對美國政府新關稅政策對全球供應鏈所帶來的潛在影響，廣華分析，自川普總統第一屆任期發起的貿易戰以來，自中國大陸生產後銷往美國的營收占比逐年減少，至113年全年度的營收比重已降至約12％，且由於集團美國據點倉庫已有積累一定庫存加上關稅實施當下也已有數個貨櫃的產品在途而可豁免關稅，集團整體來看影響程度有限。同時廣華已與客戶積極協商加徵之關稅共同分擔、調整產品報價、以及轉移產能配置至關稅較低之地區佈局(如廣華墨西哥廠)、增設區域新倉儲據點等相關措施，同時進一步提升自動化生產比例及原材料應用的降本增效，以降低人工及原材料成本並提高產品競爭力，以期減輕外部政策變動的衝擊，確保公司在全球市場中的穩定發展。

不僅如此，觀察美國政府亦針對墨西哥、加拿大就非美國生產之進口汽車及關鍵零部件實施25％的關稅，又根據美墨加協定(USMCA)：「符合原產地規則的零部件暫時免徵關稅，但需滿足“美國成分認證”要求。例如，若零部件75％的價值在北美生產，則僅對非北美部分徵稅。」廣華進一步表示，集團全球各生產基地皆為配合客戶在地化生產而建置，旗下墨西哥廠目前絕大多數產品製造完成後，係交付給品牌車廠於墨西哥當地的車廠完成組裝再銷往美國，而剩餘少部分直接出貨至美國客戶者，則根據與客戶約定的交易條件，亦不需負擔出廠後之運費及關稅等衍生費用。除此之外，由於是北美當地採購原物料並在地完成所有製造，符合美墨加協定(USMCA)中原產地規則的零部件可獲暫時免徵關稅之條件，對廣華-KY整體營運影響相當有限。且換個角度來說，墨西哥廠的關稅豁免，或可成為新一輪全球關稅衝擊下部分客戶的新選擇。廣華於墨西哥當地耕耘多年，目前營運已步上正軌並實現穩定獲利，113年度也為了即將滿載的產能購置了新土地並於今年開始動工興建廠房，現如今新規劃的產能，將可為客戶提供有效降低關稅所帶來衝擊的可能性。