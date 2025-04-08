巧新營收／3月6.83億元 年增4.57％

巧新（1563）3月合併營收達6.83億元，較上月營收6.38億元成長7.06％，連續三個月單月營收呈月月高的態勢，也較去年同期6.53億元成長4.57％，累計2025年首季營收19.18億元，較去年同期減少1.85％。

巧新表示，3月營收成長主要得益於包括日本豐通、保時捷、寶馬等豪華汽車品牌車廠的客製化輪圈訂單如預期排程穩健拉貨，加上新品客製化輪圈開發完成，其模具收入的認列也為3月業績增添助力。

觀察全球車廠加速邁向ESG永續發展，主要品牌車廠客戶之一-豐田汽車也在最新2025年1月發布的Toyota’s Role in a Circular Economy中指出，集團正致力於2030年將再生材料使用比例提升至30%，並積極整合供應鏈以實現低碳轉型，可見此一需求，將有助巧新再生鋁RESAICAL®未來良好的業務發展環境，目標使巧新再生鋁使用比例自2024年之40%提升至2025年之50%。

巧新看好全球高端汽車市場對客製化與低碳輪圈的需求將持續升溫。公司計畫進一步提升產線良率，並擴大再生鋁材料的應用範圍。此外，巧新將積極探索汽車以外的市場機會，結合新增產能布局，進軍如半導體與航太等高附加價值領域，推動整體業務多元化發展，期望在三年內將非乘用車鋁圈的營收貢獻從15%提升至40%以上。