傳奇營收／3月9,981萬元 稅前 EPS 0.3元 新遊戲衝刺第二季業績

上市遊戲公司傳奇網路（4994）公告今年3月營收9,981萬元，而合併營業利益則為1,360萬元，稅前利益為1,989萬元，每股稅前盈餘為0.30元。

傳奇在自主研發領域，經典端遊 MMORPG《晴空物語：REBORN》全球版已於3月初盛大登場，帶來嶄新職業、創新玩法。其嶄新寵物配對養成系統，讓玩家自由組合，培育獨特夥伴。搭配便捷功能優化與多語系支援，大幅提升遊戲體驗，打造真正沉浸式、無國界的奇幻冒險，邀請全球玩家一同踏上傳奇旅程。

此外，更攜手知名 IP《好想兔》展開限定聯動，帶來驚喜內容！玩家反應熱烈，本月起可認列完整月份營收。而2024年上市的端遊《星界神話》全球版、《GRAND FANTASIA - 精靈樂章: ORIGIN》全球版、手遊《晴空物語》日本版，以及手遊《幻想神域2-Evolution全面進化》皆持續穩定營運中。

在授權方面，傳奇網路攜手亦樹遊戲合作，授權推出《卡利茲傳說》的療癒系馴龍冒險MMORPG手機遊戲，所發行的台港澳版與日本版，目前皆穩定營運中。

展望未來，傳奇網路已於4月2日釋出PC MMORPG《幻想神域：源神啟動》形象官網。這款累積全球超過千萬用戶的經典作品，即將以全新版本回歸。除了推出嶄新武器「源核砲」，後續也將陸續揭曉更多遊戲內容。官方預計近期啟動事前預約活動，邀請玩家搶先體驗全新冒險篇章。研發團隊將持續接受玩家的意見回饋，不斷優化遊戲內容，以符合玩家期望和市場需求。本公司將持續採取多元化經營策略，並秉持穩定紮實的長期營運方針，致力於提升產業技術水準和公司的獲利效益。