南寶營收／3月20.39億元 與第1季營收皆創新高

南寶（4766）8日公布3月合併營收，由於產業景氣與需求逐步回溫，耕耘新產品與應用的效應逐漸顯現，3月單月營收為20.39億元，年增7.9%創同期新高。第1季營收為55.54億元，年增11.3%，亦創歷史新高。

南寶並表示，以創新驅動的「NextGen」成長策略逐漸貢獻營收，亦積極開發半導體用膠和其他電子領域等，可望成為新的成長動能，而併購允德實業亦於今年併入營收，2025年目標再創新高。

針對本月初美國總統川普宣布對多國實施新的對等關稅措施，南寶執行長許明現表示，依去年營收分布來看，南寶在台灣、亞洲及澳洲市場的營收占比達98%，主要就近供應客戶，幾乎未直接出口美國，相關風險與影響對南寶而言較為間接，公司將持續密切關注後續發展，並配合客戶訂單移轉做好供應鏈完善支援。

他進一步指出，接著劑雖在製造成本中占比不高，但對終端產品品質至關重要。南寶將持續深化研發投入，提升產品性能，為客戶創造更高價值。

同時，公司亦在永續經營、優秀人才招募與培育等多方面強化長期競爭力，藉此降低外部風險衝擊，並靈活把握市場變化帶來的成長機會。

在鞋材接著劑業務方面，觀察品牌之間成長動能雖仍呈現差異，然整體需求仍穩健。國際運動品牌多已為客戶，著重關注整體產業發展與市占率的提升，並將持續透過與品牌共同開發新材質接著技術以爭取新訂單。

目前成果已逐漸顯現，開始逐步貢獻營收。至於工業與其他消費性產業用接著劑，整體來看客戶需求持續復甦，回歸成長。

南寶持續開發新的成長機會，策略上尋求以創新的接著解決方案切入，如提升產品性能與生產效率，聚焦在半導體、電子產業，木工與紡織用膠等，目前也看到初步成果。看好半導體用膠和其他電子領域成為新的成長動能，將提升資源投入。