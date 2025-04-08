jpp-KY營收／3月2.79億元 創新高 業績暢旺

航太機構件暨散熱大廠經寶精密jpp-KY（5284）8日公告3月營收2.79億元，月增3%、年增49%，單月營收創歷史新高；累計今年前首季營收8.09億元，年增35%。

jpp指出，公司受惠於AI應用發展以及年初Deepseek問世，促使企業客製化伺服器的詢問度大增，而近期ChatGPT的生成式圖像應用，更是突顯用戶對於算力及雲端存儲的需求增溫，推波公司在客戶新一代AI通用型機櫃上成為主要協力廠商，包括水冷機構件、水對氣擴充櫃亦配合客戶同步開發中，未來成長空間可期。

據悉，目前jpp已成功跨足AI伺服器、雲端資料中心與能源領域所需的各式機櫃、機殼、水冷零組件（含CDU與冷熱分歧管）、能源儲存櫃與BBU機構件，產品應用廣泛且技術門檻高，逐步累積營收規模與產業地位。

此外，針對美國近期新關稅政策，jpp回應，公司以泰國與歐洲市場為主要出貨區域，航太產品供應以Thales與Airbus體系為主，與美國市場的直接關聯較低，至於伺服器產品雖可能涉及美國終端市場，但多由客戶安排出口與通關作業，目前觀察相關客戶普遍具備應對關稅調整的能力。

jpp強調，近年來公司訂單成長趨勢穩健，主要來自於生產品質穩定、交期彈性與客製化能力提升，並非關稅變動所導致，而公司將持續密切關注國際貿易政策發展，並與客戶保持溝通，適時進行風險因應與調整，以確保營運穩定。

jpp認為，從目前觀察的情況來看，全球供應鏈對川普關稅政策的實質影響仍在評估階段，各界亦關注政策於4月9日正式生效前，是否仍有調整空間，而在此背景下，泰國因具備勞動力穩定、製造效率及供應鏈完整性，仍被部分客戶視為具有競爭優勢的製造基地。

展望未來，為因應機櫃類的訂單能見度持續增加，櫃體類的噴烤漆產能接近滿載，jpp除優化現有製程外，於今年3月正式動工興建第二座自動化噴烤漆廠，預計建成後將大幅提升整體產能與效率，進一步鞏固與主要客戶的長期合作關係，支援更多伺服器與能源設備的專案生產。

同時，jpp位於泰國的新三層樓廠房也持續施工中，目標於2025年下半年完工，將作為高附加價值產品與自動化生產線之關鍵基地。在能源方面，公司已開始供應特定客戶之 BBU 與儲能櫃機構件，預期將隨著各國新能源政策推動與AI基礎建設對於能源的需求上升，將成為下一波營運成長動能之一。