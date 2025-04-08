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漢翔法說會／第一季接獲新訂單 看好軍工及民用航空市場同步成長

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
漢翔公司今(4/8) 日參加第一金證券舉辦之線上法人說明會，由副總經理金懷生(中)率財務處長黃秀燕(右)及企業發展處長秦椿茂(左)，說明去(113)年經營實績、近期市場概況與發展前景。
漢翔公司今(4/8) 日參加第一金證券舉辦之線上法人說明會，由副總經理金懷生(中)率財務處長黃秀燕(右)及企業發展處長秦椿茂(左)，說明去(113)年經營實績、近期市場概況與發展前景。

國內軍工股龍頭漢翔（2634）8日舉行法說，看好軍工市場長期布局將步入收割階段，今年第一季在全球陸續接獲總額逾85億元的新訂單；隨全球民用航空市場強勁復甦，民用機體與發動機相關營收同步成長。

漢翔法說會中表示，軍用市場需求持續上揚，漢翔造打亞太第一無人機民主供應鏈中心，建立發動機鍛件的恆溫鍛造產線，掌握航太關鍵材料能量，打造國防產業自主能量。

因應區域情勢緊張，政府積極發展軍工產業，2025年國防預算高達4,600餘億元，加計特別預算，整體規模超過5,500億元，需求持續上揚。

隨全球民用航空市場強勁復甦，民用機體與發動機相關營收同步成長；搶攻全球市場強勁復甦及供應鏈重組商機，客戶遍及全球知名航太大廠，現值川普關稅戰影響全球供應鏈之際，將聚焦高價值產品商機，爭取擴大承製比例。

漢翔在軍工布局的部分，勇鷹量產位居高峰，軍機維修訂單暢旺，負責新式高教機量產及機隊維保，今(2025)年度持續位量產高峰，奠基於優異商維實績，持續執行與籌獲IDF商維、11修大委商、軍用直升機系統商維、F-16維修等各型軍機維修業務，2024年本公司軍用業務接單金額超過300億元。

無人機產業前景看俏，美國近期為減少對中國大陸依賴，積極尋找非紅供應鏈，國際親美方陣營有望增加對台採購，從原物料、零組件、機身結構到整機產品，具龐大商機。

即將推出無人機反制系統首架成品，漢翔已和智飛合作製造無人機，看準國內無人機反制系統尚在初始發展階段，全力投入研製無人機反制系統關鍵零組件，以建立台灣品牌、打造強韌產業鏈，預計在今年推出首架成品。

此外，漢翔與船舶中心合作，擴大研發、製造、測試、維修等業務，航空與船舶產業強強聯手，從裝備到系統，打造國防自主。

至於全球民用航空客運市場持續成長，國際航空運輸協會(IATA)發布2025年1月份全球航空客運市場分析報告顯示，2025年國際與國內市場均大幅增長，旅運需求旺盛；其中，民用飛機，空中巴士及波音預測未來20年(2024-2043)需求。

漢翔 無人機

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