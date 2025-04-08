補庫行情啟動 榮成3月轉盈、首季每股稅前小虧0.06元

榮成（1909）8日公告3月合併營收40.60億元，較去年同期增加1.21%，公司並自結單月營業利益5,191萬元，合併稅前淨利3,738萬元，每股稅前盈餘0.03元，睽違八個月，單月轉虧為盈。首季營收102.33億元，較去年同比減少5.27%，自結營業利益2,415萬元，合併稅前虧損8,025萬元，每股稅前虧損0.06元。

榮成今年以來營收逐月回升，法人表示，榮成3月受惠大陸春節後下游補庫行情及內部降本效益，產能稼動率滿載，營收及獲利雙雙成長，全產全銷恢復獲利，在美國實施對等關稅不利出口大環境下，榮成積極拓展內需市場，逆勢轉虧為盈。近期大陸工紙需求下行，工紙及原料廢紙價格走低，考量3月底廢紙價格已止跌回穩，在成本支撐下，後續工紙價格繼續走低空間相對較小。

展望後市，上半年雖屬工紙產業傳統淡季，大環境產能過剩情況短時難解，但3月下游紙箱廠整體拉貨不多，庫存多處於低位，待4月工紙價格觸底後，預期下游將再釋放一波補庫需求，加上大陸今年新產能投放減少，及低紙價環境抑制進口紙競爭力等利好因素，紙廠出貨雖可能受外部關稅政策影響短期震盪，但大陸夏季用箱需求和618年中電商訂單備貨若提前至4月中旬啟動，紙廠出貨好轉情況或可延續。