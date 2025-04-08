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台股連日重挫…高關稅風暴衝擊下「要跌多久」？法人曝關鍵

榮成3月單月轉虧為盈 積極拓展內需市場

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

榮成（1909）8日公告3月合併營收40.60億元，年增1.21%，累計前3月合併營收達102.33億元，年減5.27%。公司並自結單月合併營業利益5,191萬元，合併稅前淨利歸屬於母公司業主3,738萬元，每股稅前獲利EPS 0.03元，單月轉虧為盈，累計前3月營業利益2,415萬元，合併稅前淨損8,025萬元，每股稅前盈餘-0.06元。

法人表示，工紙大廠榮成2025年3月受惠大陸春節後下游補庫行情及內部降本效益，產能稼動率滿載，營收及獲利雙雙成長，全產全銷恢復獲利，在美國實施對等關稅不利出口大環境下，榮成積極拓展內需市場，逆勢轉虧為盈。

近期大陸工紙需求下行，工紙及原料廢紙價格走低，考量3月底廢紙價格已止跌回穩，在成本支撐下，後續工紙價格繼續走低空間相對較小。

展望後市，上半年雖屬工紙產業傳統淡季，大環境產能過剩情況短時難解，但3月下游紙箱廠整體拉貨不多，庫存多處於低位，待4月工紙價格觸底後，預期下游將再釋放一波補庫需求，加上大陸今年新產能投放減少，及低紙價環境抑制進口紙競爭力等利好因素，紙廠出貨雖可能受外部關稅政策影響短期震盪，但大陸夏季用箱需求和618年中電商訂單備貨若提前至4月中旬啟動，紙廠出貨好轉情況或可延續。

工紙 營收

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