德麥營收／3月5.54億元 創歷史同期新高
德麥（1264）8日公布3月營收達5.54億元，年增6.29％，創歷史同期新高，今年累計營收達16.48億元，年增6.75％。
德麥表示，看好今年海外市場表現，除了馬來西亞成交客戶數已由去年1,300家上升至今年3月的1,400家，全年仍要繼續成長；中國大陸市場今年將持續提高市占率，預期今年整體營運會達到雙位數成長。
德麥海內外市場主要分成四個板塊，其中台灣營收占58%、大陸30.56%，馬來西亞占7.56％、香港及其他3.88％，德麥表示，去年馬來西亞成長近四成，成長幅度最大，馬來西亞成交客戶數已從去年的1,300家上升至今年3月的1,400家。
德麥表示，中國大陸市場正在朝著M型化趨勢發展。過去其主要客戶為連鎖烘焙店，但近年成功打入中國大陸會員制超市市場，例如阿里巴巴旗下的「盒馬鮮生」和山姆會員店的代工廠烘焙訂單，帶動業績持續增長。
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