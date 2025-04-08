統一領軍食品股 受惠內需、殖利率逆勢漲

受到川普對等關稅衝擊，食品業為民生必需品，加上多以內需為主，食品股在龍頭統一（1216）盤中股價一度達79.1元，漲幅逾6.17%強勁帶動下，成為台股盤面上最強群族。

台股7日發生股災，食品股昨天就相對抗震，統一繼續領軍，8日食品股成為台股逆勢上揚的多頭部隊，卜蜂（1215）盤中一度來到98.7元，漲幅為6%，味全（1201）、聯華食（1231）、味王（1203）、大成（1210）、泰山（1218）、福壽（1219）、佳格（1227）、黑松（1234）及南僑（1702）等盤中股價都是上漲走勢。

統一近年來在通路布局相當積極，日前舉辦的「統一集團生活美學館」於6日在高雄夢時代購物中心圓滿落幕，統一董事長羅智先及統一美麗事業董事長高秀玲都現身會場親自與民眾零距離接觸，直接了解消費者感受，藉由體驗活動更加了解消費者的想法。

統一近年營運交出漂亮成績，2024年合併營收6,576.37億元，年成長13.2%，稅後純益206.73億元，年成長12.7%，創4年新高，每股盈餘（EPS）3.64元；日前統一董事會決議擬每股配發現金股利3元，預計5月29日召開股東會；今年前二月合併營收1,133.3億元，年增6.35%。

卜蜂及大成為國內的肉品雙雄，營運表現一直相當穩健，卜蜂去年營收279.57億元，年減4.12%，去年稅後盈餘19.29億元，年減14.95%，創歷史次高，每股盈餘（EPS）6.55元，每股配發現金股利4.5元。

大成2024年合併營收1,027.49億元，稅後盈餘35.29億元，每股盈餘（EPS）4.21元，日前董事會決議每股將配發現金股利2.8元。

卜蜂今年資本支出金額約20餘億元，預計將會平均分散使用，包括改善環境等；卜蜂在雲林斗六科學園區興建一座無添加藥物AI人工智慧自動化飼料廠，預估2025年的飼料廠產能將增加，預計每月產能增至1.5萬噸為目標。至於卜蜂在桃園肉品分切廠，預計7月投入營運。

大成近年在餐飲表現亮眼外，主要的成長動能在大成先前斥資24億興建位於嘉義馬稠後產業園區的食品加工廠第一期已正式啟用，韓家宇表示，目前大成在嘉義馬稠後產業園區以及桃園都有閒置土地，目前也評估計畫將持續投資擴產。