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叫我「冠軍」！台股兩天崩三千點 冠軍逆勢創波段新高

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股8日繼續補跌修正，一度下跌超過千點，若將今日盤中低點和昨日重跌的2,065.87點相加，台股兩天崩跌逾三千點，但冠軍磁磚在台股大跌之際連續兩天逆勢上漲，8日盤中漲幅逾3%，股價並創下10月底以來新高，成交量也放大至近2萬張。

台股今日續崩，資金流至不受美國關稅影響的內需股，其中以食品股表現最為強勢，其次為百貨族群，而玻陶股中冠軍持續走強，盤中一度大漲至11.9元，漲幅逾3%，並收復年線大關，成交量破1.9萬張，累計4月漲幅達三成。

冠軍（1806）近日鬆口表示，國內天然氣、電價上揚，公司面臨成本上漲的壓力，不過產品是否漲價還在研議中，未來若需調整售價，公司也希望將漲幅控制在最小範圍，目前評估將視各項產品類別不同，漲幅可能約6~10%間，但調漲時間未定。

冠軍表示，近兩、三年天然氣、電價不斷攀升，工業用天然氣價格自2024年6月1日從每立方米8.6002元大漲至今年4月1日的14.9056元，10個月飆漲73.31%；工業電價從2022年6月1日至2024年4月1日上漲45.4%，2024年10月至今年3月再漲12.5%，總計兩年時間也漲了63.5%。儘管冠軍建材因屬於規模相對較大的廠商，較能做到以量制價，不過即便如此，也對生產成本帶來不小的壓力。

冠軍2月合併營收為2.86億元，較去年同期成長48.3%表現。累計今年前兩月合併營收已達5.53億元，同步較去年同期成長1.51%。現金股利方面，每股擬配發現金股利1元，現金殖利率達9%。

台股 電價

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