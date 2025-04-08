關稅大刀下內需類股撐盤 超商雙雄趁勢推優惠

台股8日盤中下挫逾900點，股市持續重挫，然而如百貨、居家生活等內需通路類股逆勢上漲，其中統一超（2912）盤中來到256元，漲逾8％、全家（5903）來到195.5元，漲逾3％、寶雅（5904）來到464.5元漲逾6％。

法人表示，當國際股市疲弱、台股大幅下跌時，內需類股成為資金的避風港，主要原因在於這些公司營運穩健、具有抗震能力，且受關稅影響小，多數擁有良好的基本面並配發股息穩定。

統一超7-ELEVEN趁台股低迷，趁勢推出實體門市指定濕紙巾、衛生棉、牙膏、面紙、洗衣球祭出買一送一優惠；「i珍食」計畫涵蓋冷藏鮮食、甜點、常溫烘焙等類別逾500種選擇，指定時段最低65折優惠；個別門市限定隱藏半價出清折扣商品，如罐裝飲料、零食、指定日用品等。

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