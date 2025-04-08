新產執行庫藏股 股價一度漲逾5個百分點
新產（2850）公告自即日起（4/8）實施庫藏股，預定買回庫藏股5,000張，區間價70.70~168.45元。新產今早股價一度逆勢大漲逾5個百分點。八大行庫昨天買超新產逾百張。
新產去年EPS達10.47元，董事會通過配發現金股利7.15元。以昨天收盤價101元計，現金股息殖利率達7.4%。
去年新光產的自留綜合率下降至83.31%，優於112年的84.89%，也優於111年的90.24%。自留綜合率是自留損失率加上自留費用率，自留綜合率小於100％，則代表產險公司承保業務有獲利，當自留綜合率愈小即顯示該產險有更高的核保利潤。
新產去年獲利能力大躍進，ROA達6.51，ROE為18%，展望今年，公司表示，全年的簽單保費收入目標再創新高，去年為268億元，至於自留率則維持穩健獲利水準。
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