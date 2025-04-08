不畏台股再跌900點 電信三雄相對抗跌、中華電信率先翻紅

因為川普關稅政策，台股連兩天大跌，8日早盤再跌超過900點，電信三雄7日相對抗跌，是少數上市櫃公司沒有落入跌停的公司，成為資金避風港，8日資金持續湧入電信三雄，電信龍頭中華電信（2412）率先翻紅，開盤兩小時，小漲1.5元，股價來到125.5元。

電信三雄已經公布股利政策，加上股價回檔，現金殖利率都超過4%，也吸引7日外資買超台灣大（3045）及遠傳（4904）。

雖然外資7日賣超中華電信3,400張，8日中華電信買盤持續拉抬，推升中華電信率先走揚，台灣大及遠傳跌幅則收斂至1%至2%多。

中華電信2024年營收及獲利連續七年成長，日前公布每股將配發5元現金股利，盈餘分配率104.2%，創2017年以來最高，將發出387.87億元現金股利。

此外，中華電信持續追求營運成長，中華電信日前已公布今年財測目標，合併營收要達2,327.4億元至2,337.4億元，年增率1.2%至1.6%，每股稅後純益4.62元至4.82元。

台灣大2024年每股稅後純益4.57元，盈餘分配每股配發4.1111元現金股利，資本公積發放現金股利每股0.3889元，每股將發放4.5元現金股利，累計發出136億元。

日前台灣大公布2025年目標，營收可望年增8%至10%，其中，電信年增5%至7% ，其他業務（電商為主）年增10%至12% ，合併營業利益年增7%至9%，營業利益率9%至11%，合併EBITDA（稅前息前折舊攤提前獲利）年增2%至4%。

遠傳今年每股將配發3.56元現金，創近六年新高，盈餘分配率百分百，較2023年每股配發3.25元，成長9.5%。

遠傳2025年財測合併總營收目標1,083.3億元，年增3.5%，再創歷史新高，稅後純益131億元，每股稅後純益3.63元，年增率2%。