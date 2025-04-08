內需當道！食品股大漲 這檔遊戲股攻漲停

台股8日續崩，盤中大跌逾800點，資金流至不受美國關稅影響的內需股，食品指數大漲逾2%，百貨上漲逾1%，食品中天仁（1233）、卜蜂（1215）、黑松（1234）盤中漲幅都逾5%，統一（1216）漲超過3%，百貨中統一超（2912）上漲逾4%，而油電燃氣的欣高（9931）、台汽電（8926）也都走強，水泥的亞泥（1102）、信大（1109）則有1%以上的漲幅。除民生用品類股相對抗跌，遊戲股更有一檔漲停亮燈，辣椒（4946）漲停鎖死。

儘管美股昨日出現止跌，且那斯達克100期貨盤後續漲1.5%，日經盤中更大漲超過6%，港股也出現反彈，盤中上漲逾4%，但台股因清明連假休市兩天，今繼續補跌，盤中一度重跌至1,8255.74點，下跌超過900點，跌幅約5%。

不過食品、百貨等內需股逆勢抗跌，天仁、卜蜂、黑松盤中漲幅4~5%，臺鹽、統一等也都上漲，統一超、統領漲幅2~3%，油電燃氣的欣高盤中大漲逾5%，亞泥上漲逾1%。遊戲股中辣椒一枝獨秀，攻上漲停板。

4/9為川普對個別國家對等關稅預計上路日，川普表示他現在不考慮暫停實施對等關稅，但暗示可能對一些談判持開放態度，但威脅中國，如果不取消報復行動，他將對中國再加徵50%進口關稅。；美國財長貝森特則說，他希望關稅稅率將隨著談判持續進行而降低，而且一切都可端上談判桌。

法人建議，當前金融市場的恐慌情緒已相當程度反映經濟衰退的預期，但短期內波動仍將持續一段時間。建議降低股票部位集中度，避免過度重押高波動產業（如科技、非核心消費），並適度分散至防禦型/內需產業（如必須消費、醫療保健與公用事業）。