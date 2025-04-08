生合預計5月掛牌上櫃 今年營收估雙位數成長

生合生物（1295）8日召開上櫃前業績說明會，預計將在今年5月初以承銷價60元掛牌上櫃。生合生物總經理楊川賢表示，今年主要生產動能為畜禽市場開發，期望能挹注2025年營收達雙位數成長。此外，生合指出，為持續擴大乳酸菌粉與畜牧產品生產線，預計在今年第3季啟用新廠。

楊川賢指出，今年期望總體營收達雙位數成長，其中，台灣保健品代工業務，預期年增10%；旗下飼料添加劑業務，期望東南亞地區以每年15至30%增長、中南美洲則以50至100％的目標成長；旗艦產品銷售則皆預期達雙位數成長。

楊川賢指出，今年目前主要的成長動能包括水產與畜禽養殖市場開發，預計相關產品可達年複增長20%以上，主要專注在差異化功能產品的推廣，並重點關注東南亞與中南美洲市場。

生合生物專精於乳酸菌研究、生產製造及應用開發，主要市場在台灣、中國大陸與東南亞地區，營收占比分別為台灣46%、中國大陸30%、東南亞15%與其他地區9%，公司正積極擴大版圖，布局中南美洲市場。

生合表示，因應中長期業務發展，已規劃建置新生產基地，將整合路竹廠、岡山廠與燕巢廠等三廠的生產線，預計今年第3季新廠啟用後，人體保健產品將新增每月200萬條條狀粉包充填產能，另新增動植物添加劑產品自動化設備，預計每月增加60噸產量。

問及川普總統的關稅政策影響，楊川賢指出，由於公司內產品銷往美國不到1%，不太會受到川普關稅政策衝擊，對整體營運仍充滿信心。

生合表示，透過對微生物體的深入解析，持續開發新一代的益生菌產品，並與預防醫學、臨床檢測等跨領域合作，不斷深化產品專業性與應用廣度，擴大商業效益。例如，一般益生菌大多為腸道健康功能，但生合藉由「旗艦艦隊計畫」進行創新研發，推出涵蓋後生元（Postbiotic，益生菌被殺死後所留下的有益代謝物或菌體成分）、克菲爾（Kefir，由克菲爾菌種發酵牛奶所製成的益生菌乳酸飲品，以其豐富的益生菌、多種營養素與保健功效聞名，被譽為「乳品界的益生菌之王」）發酵技術與抗老化益生菌等新產品，預計將於2025至2026年間完成多項臨床驗證，搶占高階應用市場。