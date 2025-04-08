內需股遭錯殺？統一超股價勁揚8%、寶雅股價強拉

美國總統川普推動「對等關稅」政策引爆全球股災、台股早盤持續重挫，但內需通路股8日逆勢大漲，成為市場資金避風港。統一超（2912）、寶雅（5904）、全家（5903）等防禦型標的開盤即跳空走高，盤中分別來到256元、464.5元、195.5元，勁揚逾8%、6%、3%，反彈力道強勁，吸引買盤青睞。

法人指出，內需股本就不受美國關稅政策影響，7日跟隨大盤重挫純屬「非理性錯殺」。在市場持續震盪、投資信心低迷之際，資金傾向尋找基本面穩健、業績具穩定性的防禦型標的進行部位調整，因此連鎖超商、零售通路等內需族群率先止穩並強彈。

統一超旗下7-Eleven在國內總店數已突破7,000間門市，另有轉投資悠旅生活事業的星巴克、統一生活的康是美，涵蓋國內多元通路，近年同時以因應商圈、特色多元模式的複合店型搶市，刺激消費者需求，帶動獲利成長。

寶雅截至2月底已有418間門市，今年可望再開50家店，同時將持續推動改裝計畫，採雙軌並進。寶雅也持續加速數位布局，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗。

近日台股崩跌引發市場話題，超商雙雄也立即推出優惠活動搶市。7-ELEVEN表示，支援全民守護荷包，即日實體門市指定濕紙巾、衛生棉、牙膏、面紙、洗衣球祭出買一送一優惠；「i珍食」計畫涵蓋冷藏鮮食、甜點、常溫烘焙等類別逾500種選擇，指定時段最低65折優惠；個別門市限定隱藏半價出清折扣商品，如罐裝飲料、零食、指定日用品等。

全家也表示，即日起推出三大省錢戰略，包含吃的、喝的、日用品等多項商品優惠，助攻消費者精打細算不心痛。為應援消費者節省三餐支出，全家推出最低49元起銅板價超值組合餐，以及Let’s Café搭minimore甜點享半價優惠；此外，每周LINE會員優惠活動及康康5周末優惠更有Fami!ce霜淇淋買一送一、Let’s Café特濃拿鐵第2杯10元好康。