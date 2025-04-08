上曜3月營收年增2.3倍 永捷年增69%

上曜集團旗下多家公司昨（7）日公布3月營收，其中上曜（1316）達3.1億元，月增24.5% 、年增233.2%，連續13個月單月營收年增率呈現正成長；累計今年第1季營收7.75億元，年增240.5%。

另外，塑膠股信立3月營收7,556萬元，年增率2.7倍，第1季合併營收2.24億元，年增3.2倍，創歷年同期新高。化工相關類股永捷3月合併營收1.04億元，年增69.2%，累計首季營收3.17億元，年增108.05%。

法人表示，上曜受惠於南部房市的穩定，以及集團優化營運表現與多元產業布局策略，旗下包括「The King」、「梅菲爾」等建案交屋進度順利，挹注本業營收表現；而子公司在PU合成樹脂市場穩健擴展，亦為3月營收提供強勁支持。

上曜多元化布局，特別在數位金融與智慧健康領域發展，為集團創造新的成長動能，這些因素推動3月營收穩健增長。

上曜為順應全球2050淨零碳排趨勢，亦在ESG方面積極深耕，致力打造符合現代需求的綠色、制震兼具智能的住宅，集團旗下新建案「城之芯」除結合智慧科技，更提供先進的智能服務，包括夜間光環境計畫、制震規劃等，充分展示對環境、社會及公司治理的責任承諾。

永捷方面，公司表示，首季營收大幅成長，主要受惠於運動產業、環保水性產品等的訂單出貨需求明顯較去年同期增加，尤其是環保水性產品的相關材料，包括環保型水性樹脂、無溶劑樹脂、高固含量水性溶劑等創新材料，深受運動品牌大廠、半導體產業、建築業等客戶肯定，環保水性相關產品出貨量去年大幅增加，帶動永捷首季營收創同期新高。