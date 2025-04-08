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聯合報社論／台股血流成河，賴政府卻還在盲動

美股道瓊指數連跌三日…盤中震幅近2600點 那斯達克意外小漲

慧洋擬配發股息4.5元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

慧洋-KY（2637）於昨（7）日召開董事會擬配發現金股利4.5元，配息率為55.7%，現金殖利率約為7.1%；另外，公布3月獲利自結數，擺脫2月虧損局面，每股稅前盈餘0.04元；累計第一季每股稅前虧損0.23元。

2025年3月合併營收為12.78億元，累計2025年第1季營收為35.10億元，並同步公告自結獲利，受惠2月下旬散裝運價指數逐步回升，加上南美穀物收成旺季將至，挹注3月營業利益為1.49億元，營業利益率已由負的8%回升至12%，稅前盈餘則為2,687萬元，自結每股稅前盈餘為0.04元，較2月轉虧為盈；累計第1季營業利益為2億元，稅前虧損為1.71億元，每股稅前虧損為0.23元。

此外，慧洋-KY昨日召開董事會，並於會上通過股利政策，為持續創造穩定投資價值，擬配發現金股利4.5元。

營收 股利

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