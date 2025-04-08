慧洋擬配發股息4.5元
慧洋-KY（2637）於昨（7）日召開董事會擬配發現金股利4.5元，配息率為55.7%，現金殖利率約為7.1%；另外，公布3月獲利自結數，擺脫2月虧損局面，每股稅前盈餘0.04元；累計第一季每股稅前虧損0.23元。
2025年3月合併營收為12.78億元，累計2025年第1季營收為35.10億元，並同步公告自結獲利，受惠2月下旬散裝運價指數逐步回升，加上南美穀物收成旺季將至，挹注3月營業利益為1.49億元，營業利益率已由負的8%回升至12%，稅前盈餘則為2,687萬元，自結每股稅前盈餘為0.04元，較2月轉虧為盈；累計第1季營業利益為2億元，稅前虧損為1.71億元，每股稅前虧損為0.23元。
此外，慧洋-KY昨日召開董事會，並於會上通過股利政策，為持續創造穩定投資價值，擬配發現金股利4.5元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言