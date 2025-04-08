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材料3月營收年增8% 三利多助攻

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

材料-KY（4763）昨（7）日公布3月營收為15.17億元，年增8%；累計首季營收41.54億元，年增15%，主要由於絲束和醋片需求保持強勁，銷售單價維持高檔，暨絲束與長絲（森綾）新產能擴增完成挹注等因素。

展望2025年，材料-KY認為，由於加熱不燃燒菸市場成長及美國新關稅政策變化等因素，絲束與長絲（森綾）可望持續受惠；另外，材料也看好醋片在中國的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持材料成長。目前訂單能見度相當良好，2025年度訂單已陸續談妥，在絲束、長絲(森綾)及醋片新產能相繼擴增完成之下，樂觀看待成長動能延續。

產能規劃方面，材料-KY表示，首先，因應絲束需求與營運成長，已順利完成擴增絲束產能；其次，因應中國大陸醋酸纖維女裝面料需求，逐步擴增降低碳足跡之可持續性醋酸纖維長絲(森綾)產能，以增加多樣化產品並因應市場需求。

最後，3月初已竣工與中峰化學規模相當之醋片新廠，新廠的投產將發揮關鍵作用，進一步提升供應能力。另東南亞設廠(絲束)計畫，擬與當地大型菸草公司洽談合資，目前正按部就班去進行。

除持續優化生產效率與擴大產能外，材料-KY仍將致力於把握循環經濟的發展機會，持續增加投資研發綠色環保材料及回收技術策略方向佈局，以達成長期成長、鞏固競爭優勢及為地球與大自然出一分力的目標。

美國針對特定國家進口關稅政策調整，為全球供應鏈帶來重大變化。材料-KY日前指出，公司憑藉穩固產業布局及成本優勢，同時所有產品皆未銷售至美國等因素，迎來多重利多。

材料-KY表示，在目前市場環境下，有利公司進一步鞏固全球絲束與相關產品市場地位，市場變化同時將帶來優勢。

美國

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