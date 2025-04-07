上曜營收／得益南部房市穩定 3月3.1億元、年增233.2%

上曜（1316）7日公布，3月營收3.1億元，月增24.5%、年增233.2%，連續13個月單月營收年增率呈現正成長態勢；累計今年前三月營收7.75億元，年增240.5%。

法人表示，上曜得益於南部房市的穩定、及集團持續優化營運表現與多元產業布局策略，旗下包括「The King」、「梅菲爾」等建案的交屋進度順利，挹注本業營收表現穩健；再者，子公司在PU合成樹脂市場的穩健擴展，亦為3月營收提供了強勁支持。

同時因多元化布局，特別是在數位金融與智慧健康領域的發展，為集團創造額外的業績成長動能，這些因素共同推動3月營收的穩健增長，且繳出單月營收連續13個月年增率正成長的成績。

而上曜除了持續打造更多特殊性的建案作品外，為順應全球2050淨零碳排趨勢，亦在ESG方面積極深耕，致力於打造符合現代需求的綠色、制震兼具智能的住宅，集團旗下新建案「城之芯」，不僅結合智慧科技，更提供先進的智能服務，包括夜間光環境計畫、制震規畫等，充分展示公司對環境、社會及公司治理的責任承諾。

該案地段優越，融合綠色建築概念，運用低輻射複層玻璃、無化糞池等環保建材，有效降低碳足跡，同時引入智慧化系統提升能源效率，實現綠能與智慧生活的無縫接軌，透過「城之芯」，上曜不僅為南科菁英打造高品質、健康的居住空間，更向市場傳遞出公司在環境保護與可持續發展上的堅定決心，進一步增強其在ESG投資領域的競爭力。