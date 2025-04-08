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漢翔報捷 上季接單85億

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

全球股災，國內軍工股龍頭漢翔（2634）接單傳佳音，今年第1季在全球陸續接獲總額逾85億元的新訂單，成為未來六年為營收挹注成長動能。

法人分析，接單傳喜訊外，該公司日前宣布高雄岡山鍛造廠啟用，隨著新廠的投入，有助於推升該公司下半年營收、獲利向上攀升。

漢翔表示，儘管全球航空產業正面臨供應鏈重整、區域情勢緊張等多重挑戰，接單傳喜訊，這些訂單分別來自歐洲、美洲與東北亞等多家航空大廠，承製項目涵蓋民用機身零組件、發動機零組件以及相關構改與維修訂單。

漢翔2024年稅後純益21.67億元，每股稅後純益2.3元，漢翔董事長胡開宏指出，受到疫後全球供應鏈破壞連帶影響漢翔的去年營收、獲利表現，去年獲利較前一年度下滑。考量到美國總統川普的政策，美國對於軍工產業也會優先保護美國國內供應鏈，漢翔考量到長期接單動能，已經準備前往美國設廠搶攻商機。

疫後供應鏈結構鬆動，供輸不順暢情況，如缺料、缺件、插單及品質問題等，成為全球產業的普遍現象。漢翔團隊仍掌握重整商機，持續向國際盟友爭取合作機會，經過不斷協調，終於有所斬獲。

胡開宏進一步指出，過去幾年公司堅持「開源、節流、深蹲」等策略，成功度過疫情難關，更在近期投入資本擴大技術範疇，如今陸續開花結果。

漢翔 營收 美國

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