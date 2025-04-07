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鮮活果汁營收／3月2.27億元 年減6.59％、月增26.30％

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

鮮活果汁-KY（1256）於７日公告2025年3月合併營收為2.27億元，年減6.59％、月增26.30％；累計第1季合併營收7.35億元，較去年同期減少15.57％。

鮮活-KY表示，大陸經濟復甦時程仍具挑戰性，市場消費信心尚未完全恢復，導致整體消費動能相對疲弱。3月合併營收較上月增長26.30％，因2月合併營收受春節假期影響，假期結束後消費需求短暫回落，再加上春節期間備貨於2月持續去化所致。

隨著中國新茶飲市場競爭格局的演變，品牌集中度進一步提升，行業進入超多強的競爭態勢。在此環境下，將透過精細化供應鏈管理、強化產品研發能力及優化客戶服務，進一步鞏固市場地位。鮮活將持續投入研發，提供健康、天然的產品，並利用冷藏、冷凍運輸，確保茶飲原料的新鮮與品質，以應對市場的多變需求，力求在同質化競爭中脫穎而出。

展望上半年，鮮活-KY將持續關注市場動態，積極應對消費趨勢變化，並透過創新研發與精準行銷策略，穩步推進業務增長。隨著中國內需市場逐步擴張，公司憑藉擁有昆山、天津、廣東及廣西四座廠年產能15.5萬噸優勢，以期發揮規模經濟效益，帶動營運穩健發展。

消費 營收

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