慧洋-KY 擬配發現金股利4.5元 現金殖利率則為7.1%

慧洋-KY（2637）於7日召開董事會擬配發現金股利4.5元，以2024全年獲利8.08元計，配發率為55.7%，現金殖利率則為7.1%；另外，公布3月獲利自結數，單月較2月轉虧為盈，EPS 0.04元，累計第一季每股稅前虧損0.23元。

2025年3月合併營收為12.78億元，累計2025年第1季營收為35.10億元，並同步公告自結獲利，受惠2月下旬散裝運價指數逐步回升，加上南美穀物收成旺季將至，挹注3月營業利益為1.49億元，營業利益率已由負的8%回升至12%，稅前盈餘則為2687萬元，自結每股稅前盈餘為0.04元，較2月轉虧為盈；累計第1季營業利益為2億元，稅前虧損為1.71億元，每股稅前虧損為0.23元。

此外，慧洋-KY今日召開董事會，並於會上通過股利政策，為持續創造穩定投資價值，擬配發現金股利4.5元，落實獲利回饋股東的配息政策，以2024全年獲利8.08元計，配發率為55.7%，以昨天收盤價為63元計算，現金殖利率則為7.1%。

慧洋表示，目前全球政治局勢與貿易經濟處於高度不穩定狀態，在烏俄戰爭的部分，日前美、俄、烏三國已針對黑海商業航運安全達成初步協議，已可見停戰曙光，戰後重建需求可望進一步推升原物料運輸貿易；而美國政府祭出之關稅政策，由於美國並非散裝原物料主要進口國，因此影響尚不明朗。

展望2025，慧洋仍維持審慎樂觀態度，由於今明兩年散裝新造船數量仍偏低，供需平衡將有利於市場的健康發展，而慧洋今日董事會亦通過處分兩艘舊船，分別為一艘超級極限型及一艘輕便型，處分損益將按實際交船時程認列，適時的汰換老舊船舶將有助於維持船隊運力在最佳狀態。