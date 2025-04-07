鋼聯營收／3月年增6% 單月獲利年增21%

鋼聯（6581）7日公告，3月合併營收1.8億元、年增6%，3月稅前盈餘7915萬元、年增21%。後市隨著鋼聯提出申請擴大多項廢棄物核可量，產銷量將增加，前景看俏。

法人指出，鋼聯公司治理到位，營運走在上坡路，獲利表現轉強，主因在於受到鋅礦供應緊張，以及中國大陸需求回升使國際鋅價逐步走升，再加上加工費下降使公司氧化鋅產品售價增加24%利差擴大。

鋼聯表示，3月合併營收1.8億元，與去年同期的1.7億元相比，年增幅度6%；另鋼聯3月稅前盈餘7915萬元，與去年同期6531萬元相比年增幅度達21%。

鋼聯指出，營收主要為銷售氧化鋅收入及客戶廢棄物再利用收入，客戶廢棄物再利用依實際再利用量認列收入。今年3月氧化鋅出貨3383公噸，累計今年首季出貨約為1.4萬公噸。

預期今氧化鋅業務將保持穩定，隨著鋅礦供應的逐步回升，全球鋅市場的需求預計將持續增長，對未來營收增長帶來正面的影響。