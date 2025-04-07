虎山營收／3月1.48億元 年增49%

虎山 （7736）今日公告114年度3月份自結合併營收約為新台幣1.48億元，較去年同期成長約49%；累計1~3月營收約為新台幣4.23億元，較去年同期成長約47%，其中車門把手產品之營收約新台幣8,400萬元，車用鏡頭及雷達產品之營收約新台幣2,000萬元，其他產品營收約為新台幣4400萬元。

114年度虎山3月份自結單月及累計1~3月營收皆創同期歷史新高；虎山表示，上週美國政府公布的新關稅政策增加了全球經濟的不確定性，預期在美國汽車使用車齡年限持續拉長及AM副廠零件和OE原廠零件價差將再擴大下，公司對今年的營收成長依然充滿著信心。虎山亦持續開發汽車鏡頭與雷達的AM市場商機致力於提升行車安全。