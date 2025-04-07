快訊

麥當勞打工疑遭性侵案不起訴 少女父不解：司法不公、保護有錢人

朝野共商國是…柯建銘唱獨角戲40分鐘 還扯川普搞全球大罷免

美關稅大刀重挫台股 國安基金啟動？政府表態了

虎山營收／3月1.48億元 年增49%

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

虎山 （7736）今日公告114年度3月份自結合併營收約為新台幣1.48億元，較去年同期成長約49%；累計1~3月營收約為新台幣4.23億元，較去年同期成長約47%，其中車門把手產品之營收約新台幣8,400萬元，車用鏡頭及雷達產品之營收約新台幣2,000萬元，其他產品營收約為新台幣4400萬元。

114年度虎山3月份自結單月及累計1~3月營收皆創同期歷史新高；虎山表示，上週美國政府公布的新關稅政策增加了全球經濟的不確定性，預期在美國汽車使用車齡年限持續拉長及AM副廠零件和OE原廠零件價差將再擴大下，公司對今年的營收成長依然充滿著信心。虎山亦持續開發汽車鏡頭與雷達的AM市場商機致力於提升行車安全。

新台幣 營收

延伸閱讀

逃過一劫？三星旗下「1事業」生產多在墨西哥 受美國關稅影響較少

臻鼎營收／3月與首季創歷年同期新高 觀察美國關稅不確定性

聯寶3月營收達5352.3萬元 月增六成並寫歷年同期新高

耕興3月營收 月增4%

相關新聞

台新金董事會決議每股現金股利0.9元 殖利率為目前金控最高

台新金控今日董事會決定，每股分配0.9元的現金股利，對此台新金總經理林維俊親自說明，新光金的股東也可以拿到股利，會依照新...

大同瞄準美電力大餅

大同（2371）昨（6）日宣布，已與安侯建業聯合會計師事務所（KPMG）完成簽約，將加速美國策略性投資計畫進行，為進軍美...

中鋼出運 接單超預期

川普啟動全球關稅大戰，鋼鐵業緊急應變，值得注意的是，清明連假原本大陸鋼鐵期貨價格普遍上漲，中鋼（2002）新盤價開出後接...

裕隆否認拿政府百億補貼

裕隆集團發布聲明表示，一直以來配合政府政策、合法繳稅、照顧員工、善盡社會責任。台灣汽車產業有其發展歷史，為配合政府發展策...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。