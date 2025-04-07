葡萄王：美國營收貢獻較少 美關稅措施影響有限

近期美國總統川普宣布對台灣出口加徵最高達32%對等關稅，葡萄王（1707）7日表示，公司核心保健食品業務以台灣本地與亞洲區域市場為主，此波美方加徵出口關稅對公司直接營運影響極為有限。葡萄王對美國市場的ODM出貨比重目前占整體營收比率極低，對營運無重大實質影響。

葡萄王表示，將持續關注台美貿易談判的進展，市場傳出為促進雙邊關稅協調，台灣政府可能在未來考慮調降部分美國進口商品（如保健食品）之關稅；相關政策是否執行、執行時間點與涵蓋範圍目前尚未明朗，且未必為優先處理項目。若相關政策落實，進口美製保健食品的價格競爭力可能提高，進而對本地市場產生一定影響。

葡萄王強調，公司擁有多項關鍵競爭優勢，包括對原料菌種的自主掌握，不論是益生菌或菇菌類原料（如靈芝、樟芝等），皆具備自有技術與研發能力。相較之下，美國市場目前在菇菌類保健食品的原料供應上仍相對稀缺，進一步突顯葡萄王在研發與生產端的獨特性與戰略價值。也因產品配方在市場上具高度差異化，已建立穩固的市占率與品牌信任，因此未來若有潛在價格競爭，其影響將主要集中在屬於通用型、標準化的保健食品產品（如單一成分、無差異化的產品）。

至於葡萄王主力的複方型保健食品，由於具備較高研發門檻與品牌壁壘，預期所受影響將相當有限。

從更長遠的角度來看，葡萄王認為全球，尤其是東南亞地區，在調整關稅結構與推動貿易平衡方面的努力，將有助於推動未來在OEM/ODM國際業務發展。隨著更多國家致力於降低市場進入門檻，葡萄王具備研發實力、自有菌種與垂直整合的製造優勢，有望成為國際品牌尋求高品質、差異化保健食品解決方案的首選合作夥伴。

葡萄王對自身的品牌實力、消費者忠誠度與創新能力充滿信心，未來將持續推出具科學實證、高品質的產品，靈活因應政策變化與市場動態，確保公司穩健成長並為股東創造長期價值。