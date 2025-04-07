82萬股東都可領！台新金每股配現金0.9元 殖利率5.8％

台新金控（2887）7日公告董事會決議分派去年盈餘，今年全數配發現金股利，每股配發0.9元，以7日收盤價15.6元計算，現金殖利率近5.8%，為目前已公布的金控中最高。總經理林維俊指出，台新金與新光金（2888）逾82萬名都可以領到，發放時機點約落在8月底或9月初。

台新金重訊公告，因考量已於3月31日取得金管會核准函並訂定合併基準日為7月24日，於先合併再除權配息之情形時，合併換股後之普通股配息除權基準日將以台新新光金控股東為分派對象，；以2025年3月底按約定換股比計算，合併後台新新光金控之流通在外普通股股數為248.66億股，普通股每股可分派約0.9元。

台新金總經理林維俊說明，由於台新與新光合併基準日為7月24日，台新金要增發股票換新光金股票，這部分要多一點時間，發放時機點約落在8月底或9月初，配發對象包括台新跟新光金股東，但新光金股票有換股比例，將以0.672換股比例來換算，每位股東的現金股利約當0.6元，現金殖利率為5.4%，另外，新光金股東每一股還會收到0.175股的辛種特別股，由於每股10元，因此辛種特別股的每股價值為1.75元，另外每年還有1.665%利息，三年後一次發放給股東，合計三年後可一次拿到1.84元。

對於此次全發現金股利，沒有股票股利，林維俊指出，考量合併後股本膨脹太大，接近249億多股，因此為避免日後再稀釋盈餘，加上很多投資人的意見都希望拿現金，尤其外資股東要求更強烈，因此今年董事會決議全以現金股利配發。

林維俊強調，今年配出0.9元，配息講求穩定性，雖然有發出超過1元的能力，但同時要考慮金控資本，必須適當來調配，我們也不希望讓股東覺得「是為了合併而慶祝」，加上配太高也會傷害資本適足率，目前以現金殖利率來看是全市場最高，明年也有相當實力可以維持。

林維俊指出，目前金控帳上的現金子彈還是要留著辛種特別股三年後贖回，約需要310億元的資金，再加上利息是325.5億元，而被媒體問及，面對台股股災，是否有買庫藏股護盤自家股票的打算？林維俊表示，現階段金控的資金仍以為子公司增資和三年後贖回特別股為主。