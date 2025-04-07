台新金董事會決議每股現金股利0.9元 殖利率為目前金控最高

台新金控今日董事會決定，每股分配0.9元的現金股利，對此台新金總經理林維俊親自說明，新光金的股東也可以拿到股利，會依照新光金與台新金換股比例0.672換股比例來算，每股可得0.6元，現金殖利率為5.4%。

對於此次全發現金股利，沒有股票股利，林維俊指出，由於股本膨脹太大，接近250億股，因此為避免日後再稀釋盈餘，再加上投資人意見，尤其外資股東都更希望拿到現金，因此全以現金股利配發。

林維俊強調，雖然有發出超過1元的能力，但一方面要有股利的競爭力，也要有穩定性，保留未來繼續發放的實力。由於今日台股重挫逾2千點大股災，嚴重考驗各大金控發放現金股利的能力，先前公布股利水準的已有5家金控，包括永豐、元大、合庫、玉山、國票，台新金是第6家，此時宣布發放每股0.9元的現金股利，也表達處於大股災中台新金仍有發出每股約當1元現金股利的實力。

林維俊說，因應7月24日合併基準日，台新金控要增發股票，來換新光金股票，所以整個現金股利發放會在8月底、9月初，所有新光金股票也可以拿到每股，不過由於有換股比例，因此會和台新金股東拿到的不一樣。

林維俊表示，若以新光金與台新金換股比例0.672換股比例來算，台新金的現金殖利率為接近5.8%，在目前已公布的公司裡是最高的現金殖利率，新光金的話，每位股東的現金股利約當0.6元，現金殖利率為5.4%，另外，新光金股東，每一股還會收到0.175股的特別股，由於每股10元，因此辛種特別股的每股特別股價值為1.75元，另外每年還有1.665%利息，三年後一次發放給股東，約當三年後每股再發1.84元。

林維俊指出，目前金控帳上的現金子彈還是要留著辛種特別股贖回，310億的資金需要，本金加利息是325.5億元，而被媒體問及，面對台股股災，是否有買庫藏股護盤自家股票的打算？林維俊表示，現階段金控的資金仍以為子公司增資和三年後贖回特別股為主。