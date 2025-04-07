可寧衛CB 7日以101元掛牌 營收持續成長不受關稅影響

國內環保大廠可寧衛（8422）發行無擔保可轉換公司債（CB），共籌得20.2億元資金，並於7日正式掛牌交易。對於近期因美國加徵關稅導致美股重挫、台股投資信心動搖的情勢，可寧衛表示，廢棄物處理市場具高度地域性，其營運不受國際關稅變動所影響。

可寧衛今年第1季累計營收14.61 億元，較去年同期成長14%。展望今年，可寧衛表示，核心本業事業廢棄物處理業務維持穩定成長，轉投資事業也逐步發酵，持續貢獻營收與整體成長動能，另有新啟動的土壤污染整治專案挹注營運，預期將進一步推升毛利與整體獲利表現。

可寧衛長期耕耘環保及循環經濟領域，除持續深化廢棄物處理領域及土壤整治服務外，也積極布局循環經濟、再利用業務建構ESG生態系，包括投入再生紙廠、固體再生燃料SRF製造及汽電共生、再生粒料及CLSM事業等；同時，透過轉投資大云永續續技，更跨足廢棄物整合平台服務與ESG永續管理的數位解決方案，進一步強化在智慧環保與續續領域的能量。

在營運表現方面，可寧衛2024年營收51.69億元，稅後淨利11.75億元，年增幅度雙雙達約20%，董事會也決議配發每股現金股利10元，配發率超轉90%，現金股利殖利率逾5%。