裕隆否認拿政府百億補貼
裕隆集團發布聲明表示，一直以來配合政府政策、合法繳稅、照顧員工、善盡社會責任。台灣汽車產業有其發展歷史，為配合政府發展策略性汽車工業，裕隆傾力以自有資金投入數百億投資自主研發／自主品牌，網傳裕隆拿了上百億政府補助，並非事實。
川普關稅大刀，砍向台廠車用及相關零組件產業，裕隆（2201）集團發布聲明表示，旗下品牌多數車款自製率皆已高達70%以上，新進車款也依循時程持續導入國產零件，提升與在地化供應鏈合作開發的比率，將持續爭取國產車出口與國際接軌的機會。
裕隆集團在汽車業投入既深且廣，在經營戰略上以開放多元化價值鏈為平台，在新能源車時代，與鴻海合資成立鴻華先進持續投入自主研發，推出第一台量產國產電動車LUXGEN n7 ，導入台灣ICT大廠為一階供應商。
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