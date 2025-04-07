大同瞄準美電力大餅

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

大同（2371）昨（6）日宣布，已與安侯建業聯合會計師事務所（KPMG）完成簽約，將加速美國策略性投資計畫進行，為進軍美國電力市場龐大商機做好布局準備。

大同強調，有信心進一步迎合川普政府的在美生產政策，朝最大程度避免受到關稅因素影響邁進，該公司現階段營運重要策略就是分散地緣風險及優化國內外營收比重，將持續加緊拓展海外業務版圖。

大同指出，後續將在KPMG跨國財務專業服務協助下，為公司在美國的電力事業布局遴選最佳合作夥伴。首選標的為兼具變壓器與電線電纜生產能力的美國本土重電廠，採取併購或股權投資方式快速進入，儘速完成戰略夥伴選定及完善相關投資法遵，以積極爭取美國電力市場商機大餅。

根據美國能源部預測，2023年至2028年，AI伺服器電力需求將成長四至八倍。美國電網策略顧問公司也預估，未來五年美國的電力需求可能增加128GW（10億瓦），至2029年美國的整體電力需求將增加15.8%。由於對等關稅勢將使各國增加對美投資，在電網強韌及電力供需的剛性需求下，大同持續看好美國電力設備市場。

因應川普對等關稅政策及其競選承諾，大同於去年便啟動策略布局，首先透過併購或策略入股美國本土重電廠快速回應，與合作夥伴共同搶食龐大電力商機，目前已完成組建美國重電業務團隊，爭取以西部及德州電網為中心的電力公司和企業的變壓器標案及訂單，今年第1季已成功收穫美國客戶訂單。

大同 美國

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