中鋼出運 接單超預期

川普啟動全球關稅大戰，鋼鐵業緊急應變，值得注意的是，清明連假原本大陸鋼鐵期貨價格普遍上漲，中鋼（2002）新盤價開出後接單情況優於預期，未來將以審慎策略協助產業，期許在保守的市況中穩健發展。

中鋼指出，4月接單氛圍確實好轉，許多用戶歸隊重回產銷鏈，帶動整體4月接單量高於預期，要感謝下游客戶支持，近來國內外鋼瞬息萬變，尤其美國川普政府關稅帶來衝擊，國際貿易壁壘增加，對鋼鐵業而言，今年是危機與商機並存的一年，中鋼除了密切注意國際局勢變化，也會秉持快穩準原則審慎應對。

關鍵在於中鋼4月以及第2季新盤價開出後，客戶反應正向。中鋼董事長黃建智說，接單優於預期，超標幅度達5%，為第2季鋼市帶來正向訊息。

上市鋼廠主管表示，大陸鋼鐵行情起伏深度左右台灣鋼市榮枯，清明節連假前夕，大陸各重要品項鋼材期貨多數上漲，鋼筋收盤每公噸人民幣3166元、漲0.32%；熱軋底材收盤3382元、漲0.06%；鐵礦石漲1.09%。

龍頭廠中鋼4月開出漲盤，每公噸上揚500元、600元，結合中鋼再設計專案平準等多元配套措施，吸引更多下游客戶歸隊釋出訂單，導致第2季開頭，整體接單氛圍轉好，實際交易量優於預期。

上市鋼廠主管表示，中鋼董事長黃建智近來特別強調「快速、大膽、彈性」的理念，以迎接市場新挑戰，如今觀察起來，業務部門多有落實。

以中鋼4月盤價為例，客戶反應多元配套方案的亮點在於平準機制的改變，將平準級距化，凸顯價差效果，成功刺激下游補料時配合適當的訂單數量，「買愈多享受愈多」，創造買賣雙方皆贏的效益。

除了鋼材銷售價格的平準機制，近期中鋼在對應低價進口鋼材的動作與以往相比，顯得更為彈性與快速。中鋼專案從3月開盤就改變，大宗底材熱冷軋適應範圍擴增，4月進一步推出「二專」，而且是開放材質，讓客戶選擇變多，儘管對象還是有一定適用門檻，但確實有做出不一樣改變。

上市鋼廠表示，感受到中鋼的靈活與快速反應都提升，會特別關注中鋼料源的採購，除了政府對中國大陸熱軋反傾銷立案調查的影響外，最近南韓、東南亞等進口料價格都提持續上漲，就近採買中鋼料成為最優選項。