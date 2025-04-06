對手受限 材料迎三利多

美國針對特定國家進口關稅政策調整，為全球供應鏈帶來重大變化。材料-KY（4763） 昨（5）日指出，即使如此，公司憑藉穩固產業布局及成本優勢，同時所有產品皆未銷售至美國等因素，迎來多重利多。

材料-KY表示，在目前市場環境下，有利公司進一步鞏固全球絲束與相關產品市場地位，市場變化同時將帶來三大優勢，包括主要競爭對手受限讓市場供應鏈重組，東南亞市場轉單機會增強、中國大陸市場競爭減少，成本優勢明顯。

材料-KY分析，首先，主要競爭對手受限，市場供應鏈重組。美國新關稅政策導致伊斯曼（Eastman）的醋片、絲束、長絲面料及美國羅托巴的膠粒無法順利進入市場，不僅減少國際市場主要競爭壓力，也使全球客戶必須尋找新供應商，創造額外市場需求。

其次，東南亞市場轉單機會增強。由於美國對東南亞進口產品加徵關稅，預計塞拉尼斯（Celanese）與伊斯曼部分客戶將重新調整採購策略，轉向與大陸及日本供應商採購。憑藉多年來在全球市場穩定供應，材料-KY成為主要客戶考量合作夥伴之一。

第三，大陸市場競爭減少，成本優勢明顯。預計伊斯曼長絲面料供應將受限，致使公司長絲面料得以填補市場空缺。此外，大陸大部分同業仰賴美國木漿，公司主要採購巴西木漿，使公司在原材料採購擁有成本優勢。

展望未來，材料-KY表示，擬持續擴大產能，滿足全球市場需求變化，並深化與大陸智慧眼鏡開發商，共同為未來市場先行布局，提供最合適鏡框材料。

材料-KY評估，隨產業供應鏈調整、魯志伸新材料（醋片廠）新廠投產將發揮關鍵作用，提升供應能力，樂觀看待擴大全球市占率。

面對市場變局，材料-KY表示，將積極把握機會，持續優化生產與供應鏈布局，以更靈活策略應對市場需求。