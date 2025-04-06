藥華藥上月攀峰 樂觀前景

藥華藥（6446）昨（5）日公告3月營收11.8億元，月增15.5%，年增111.5%，為歷史新高，第1季營收32.6億元，年增97%，單季同創新高。

藥華藥指出，營收強勁主要是罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg，即P1101）受惠競爭對手全球缺藥，使得開立處方新醫生與新病人數持續走高。

美國總統川普已於4月2日簽署並發布行政命令，自4月5日起分階段實施對等關稅。藥華藥表示，公司營運目前未受該政策影響，將持續關注後續政策動向，確保穩健推進。

針對近期營運前景，藥華藥指出，抱持更正向看法，特別在競品Pegasys全球缺藥效應激化，逐季成長動能更加明確。公司認為，NCCN最新治療指南直接點名當無法取得Pegasys時，建議使用其他可獲得的長效干擾素如Ropeg。缺藥等正面因素持續遞延且發酵，因此第1季開立處方新醫生與新病人數顯著成長。

美國FDA官網指出，競品缺藥問題預計持續至2026年中。藥華藥將積極把握機會強化在美國市場行銷與銷售策略，擴大Ropeg可及性，為患者帶來更多治療選擇。

另外，Ropeg筆型注射器審查目標日期經美國FDA通知定於5月27日，公司將全力配合FDA審查進程，期待能儘早將Ropeg筆型注射器推向市場。

藥華藥指出，Ropeg在美國及全球市場銷售穩健成長，單月營收均突破10億元，顯示強勁市場動能與未來增長潛力。公司近日成功取得Ropeg在巴西真性紅血球增多症（PV）藥證，進一步擴大在南美洲市場版圖。

原發性血小板過多症（ET）方面，全球第三期臨床結果正向，公司計劃今年申請各國ET藥證，包括美、日及大陸等，並布局行銷前準備。第二個適應症的拓展預期將加速未來營運增長。