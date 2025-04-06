快訊

鴻海（2317）跌入投資價值區？大盤要穩再等等…留意非AI族群買點！

身心皆處於壓力下的明顯指標 專家揭5種常見睡姿透露健康狀況

贏在起跑點？她嘆家教學生家境好「什麼都有」：從小背愛馬仕

鴻海（2317）跌入投資價值區？大盤要穩再等等…留意非AI族群買點！

聯合新聞網／ 玩股網
鴻海。 歐新社
鴻海。 歐新社

＊原文發文時間為3月31日

近期AI族群遭遇重挫，市場震盪加劇，其中鴻海（2317）個股期貨31日早盤一度跌停，引發投資人高度關注。隨著AI熱潮的修正，投資人應該思考，除了鴻海是否已進入理想買點之外，市場中還有哪些標的具備投資機會，尤其是那些在AI概念股飆漲過程中相對沉寂的族群。

鴻海跌入投資價值區？

鴻海近期股價明顯回檔，但從基本面來看，公司今年的獲利仍可望優於去年，若以本益比評估，當前價位確實已跌入相對不錯的進場點。作為全球電子製造龍頭，鴻海的基本面依舊穩健，且其AI伺服器業務仍然是長期成長的重要動能。投資人在市場恐慌時，反而應該關注這類具備產業競爭力的個股，而非隨市場情緒起伏恐慌殺出。

避開AI泡沫，尋找非AI族群買點

在AI股價修正的過程中，市場資金可能開始尋找相對低基期、基本面回溫的產業，其中光學族群與記憶體產業便是值得留意的標的。

光學族群：大立光（3008）

大立光近期已預告第一季營收將優於去年同期，顯示手機鏡頭市場需求回溫。隨著高階手機持續推陳出新，旗艦機種的鏡頭規格升級趨勢明確，這將帶動光學元件的銷售成長。過去一年，AI概念股大漲，而光學族群相對低迷，如今隨市場資金輪動，在大立光也接獲機器人訂單之下，具備良好基本面的個股有機會相對抗跌。

記憶體族群：威剛（3260）

近來記憶體價格持續上漲，帶動相關供應鏈受惠。威剛作為國內記憶體模組領導廠商，受惠於價格回升，毛利率與獲利表現有望改善。過去一段時間內，記憶體產業歷經庫存去化，如今市場需求逐步回溫，短期回檔較大，具備反彈契機。

在台股面臨回檔時，投資人應該逆向思考，尋找那些基本面穩健、且過去並未因AI題材而過度上漲的個股。此外鴻海因短線市場情緒下挫，但若從本益比與獲利展望來看，已步入具吸引力的區域。而光學族群與記憶體產業，則在市場輪動的過程中，可能成為資金關注的新焦點，但指數在清明節前量能恐怕偏低，要出現大反彈不容易，且反彈都容易出現賣單，預期週三連假前夕，是較佳的布局機會。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：AI族群重挫，鴻海期貨一度跌停買點浮現！但大盤要穩再等等，留意非AI族群買點！

鴻海2317

玩股網

追蹤

延伸閱讀

00919、00878大盤下殺買氣越旺！逢低分批布局…助風險分散、平均成本

川普屠殺股市…非投等債恐也受影響轉美債追高疑慮？逢低買00945B領息避關稅

台股星期一崩2000點恐也不用意外？狄驤：抄底前先想破底怎辦

下禮拜台股將腥風血雨…卻根本不需要擔心？存股哥2招：股息就是容錯率

相關新聞

鴻海（2317）跌入投資價值區？大盤要穩再等等…留意非AI族群買點！

鴻海近期股價明顯回檔，但從基本面來看，公司今年的獲利仍可望優於去年，若以本益比評估，當前價位確實已跌入相對不錯的進場點。

藥華藥上月攀峰 樂觀前景

藥華藥昨（5）日公告3月營收11.8億元，月增15.5%，年增111.5%，為歷史新高，第1季營收32.6億元，年增97...

對手受限 材料迎三利多

美國針對特定國家進口關稅政策調整，為全球供應鏈帶來重大變化。材料-KY 昨（5）日指出，即使如此，公司憑藉穩固產業布局及...

上市上櫃公司3月永續TOP 10 新黑馬強勢進榜

以市值前50大上市上櫃公司為範圍的第二次永續榜，世界關燈日誰最吸睛？誰最會永續溝通？

高球代工四強 出貨看淡

在美國對等關稅政策下，生產基地分布於台灣、中國大陸和越南的高爾夫球具代工四強成為重災區，包括復盛應用（6670）、明安、...

黃金概念股 佳龍放閃

佳龍（9955）被視為台股黃金概念股，近期受川普關稅及地緣政治影響，國際金價屢創新高，一度觸及3,143.05美元高點，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。