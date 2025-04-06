鴻海（2317）跌入投資價值區？大盤要穩再等等…留意非AI族群買點！

＊原文發文時間為3月31日

近期AI族群遭遇重挫，市場震盪加劇，其中鴻海（2317）個股期貨31日早盤一度跌停，引發投資人高度關注。隨著AI熱潮的修正，投資人應該思考，除了鴻海是否已進入理想買點之外，市場中還有哪些標的具備投資機會，尤其是那些在AI概念股飆漲過程中相對沉寂的族群。

鴻海跌入投資價值區？

鴻海近期股價明顯回檔，但從基本面來看，公司今年的獲利仍可望優於去年，若以本益比評估，當前價位確實已跌入相對不錯的進場點。作為全球電子製造龍頭，鴻海的基本面依舊穩健，且其AI伺服器業務仍然是長期成長的重要動能。投資人在市場恐慌時，反而應該關注這類具備產業競爭力的個股，而非隨市場情緒起伏恐慌殺出。

避開AI泡沫，尋找非AI族群買點

在AI股價修正的過程中，市場資金可能開始尋找相對低基期、基本面回溫的產業，其中光學族群與記憶體產業便是值得留意的標的。

光學族群：大立光（3008）

大立光近期已預告第一季營收將優於去年同期，顯示手機鏡頭市場需求回溫。隨著高階手機持續推陳出新，旗艦機種的鏡頭規格升級趨勢明確，這將帶動光學元件的銷售成長。過去一年，AI概念股大漲，而光學族群相對低迷，如今隨市場資金輪動，在大立光也接獲機器人訂單之下，具備良好基本面的個股有機會相對抗跌。

記憶體族群：威剛（3260）

近來記憶體價格持續上漲，帶動相關供應鏈受惠。威剛作為國內記憶體模組領導廠商，受惠於價格回升，毛利率與獲利表現有望改善。過去一段時間內，記憶體產業歷經庫存去化，如今市場需求逐步回溫，短期回檔較大，具備反彈契機。

在台股面臨回檔時，投資人應該逆向思考，尋找那些基本面穩健、且過去並未因AI題材而過度上漲的個股。此外鴻海因短線市場情緒下挫，但若從本益比與獲利展望來看，已步入具吸引力的區域。而光學族群與記憶體產業，則在市場輪動的過程中，可能成為資金關注的新焦點，但指數在清明節前量能恐怕偏低，要出現大反彈不容易，且反彈都容易出現賣單，預期週三連假前夕，是較佳的布局機會。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：AI族群重挫，鴻海期貨一度跌停買點浮現！但大盤要穩再等等，留意非AI族群買點！