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鴻華營收／第1季17.5億元、年增113% 第2季略優於第1季

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

鴻華先進（2258）5日公布2025年3月營收為4.84億元，月減13.5%，年減30.4%。該公司第一季營收17.53億元，年增113.3%。展望第二季，因為乘用車及電動巴士因應市場需求陸續交車，預期第二季營收表現略優於第一季。

鴻華先進2025年3月乘用車營收占比82.5%、電動巴士營收占比17.1%、技術服務營收占比0.4%。2025年第一季乘用車營收占比94%、電動巴士營收占比4.8%、技術服務營收占比1.2%。

鴻華先進2025年3月營收，月減13.5%。其中，「乘用車」：本月交車數量較上月下降。「電動巴士」：本類別與上月上升。「技術服務」：本類別月對月下降。

鴻華先進第一季營收，年增113.3%。其中，「乘用車」：本類別年對年增長。「電動巴士」：本類別年對年較為增加。「技術服務」：本類別年對年上升。

營收 鴻華先進

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