上市上櫃公司3月永續TOP 10 新黑馬強勢進榜

你的企業永續了嗎？

《網路溫度計DailyView》以2025年3月31日台灣期貨交易所及證券櫃檯買賣中心所公布的市值前50大上市上櫃公司為分析依據，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查2025年3月1日至2025年3月31日區間的企業永續排名；榜單以網路聲量為主要指標，並且加入好評影響力作為參考指標。在這次的排行榜中，上市上櫃公司的TOP 5分別是哪些企業，他們又是如何為了永續努力的呢？一起來看看吧！

上市NO. 1 台灣大哥大

你想過「開Wi-Fi」也是節約能源的永續行為之一嗎？比起手機的行動數據，使用Wi-Fi的所消耗的功率其實更低，訊號也更加穩定。現在有許多人習慣在家也透過手機行動訊號上網，不過其實使用Wi-Fi更能降低對環境的影響，也能分散網路負載，讓資源運用更有效率。

因此台灣大哥大近期推出「好速成双」方案，讓用戶能夠一次擁有行動上網及光纖網路，出門在外有5G吃到飽，到家則可以切換成Wi-Fi，上網的同時也能節約能源，帶動網路討論聲量。除此之外，在「2025智慧城市展」上，台灣大哥大以「智慧新紀元 永續綠能新未來」為主題設計的展區也得到不少網友讚賞，第一次成為上市公司的網路聲量冠軍，網友留言「智慧交通、居家AI、永續能源管理，每一項都讓人驚艷」、「綠能+科技的完美結合」，這些相關討論也讓台哥大在好評影響力上拿下高分。

上市NO. 2 台積電

台積電長期關注永續領域、投入綠色能源發展，也曾多次登上《網路溫度計DailyView》永續企業上市公司網路口碑排行榜第1名。身為台灣的「護國神山」，台積電的動向格外受到關注，近期在美國亞歷桑那州擴大投資，除了帶來政治、產經相關的討論，亞歷桑那州在太陽能與再生能源的全美領先地位，也讓人期待雙方在新能源方面的交流合作，帶出不少永續相關聲量。

此外，台積電高雄P4、P5廠的環評也是近一個月的焦點話題，在環評通過後，環團陸續提出設廠後可能有的碳排放及空汙問題，並要求台積電優先採購在地再生能源、訂定逐年上升的綠電比例規畫、強化汙染防制設備等。雖然高雄廠經市府環評認定對於環境評估中所列的各項目無影響之虞，但仍舊有質疑的聲音存在，也因此造成好評影響力數值較低。

上市NO. 3 統一超商

同樣也是第一次進榜的統一超商，3月與主婦聯盟合作，配合世界森林日及世界關燈日推廣永續行動。7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台與主婦聯盟環境保護基金會和多個環境團體共同串聯發起募款，活動期間消費者可在「OPENPOINT」APP線上捐款支持森林保育專案。

此外統一超商也在今年連續取得全球最大減碳行動「Earth Hour 地球一小時」國際官方授權台灣主辦方，於3月22日世界關燈日當天晚間攜手超過550個企業品牌、約1萬5千個據點共同關燈，並號召民眾一起響應，帶動永續相關聲量。

上市NO. 4 和碩聯合科技

曾獲選《哈佛商業評論》台灣企業領袖100強的和碩聯合科技董事長童子賢長期關注氣候議題，也在去（2024）年6月成為「國家氣候變遷對策委員會」副召集人；提倡「核綠共存」理念的他，經常針對能源議題發表評論，身為企業領導者也因此帶動和碩聯合科技的永續相關聲量。

今年3月和碩於NVIDIA（輝達）GTC大會上展示GB300 AI伺服器，以新技術提升效能，同時也達到節能及永續發展，帶動聲量成長。此外，童子賢董事長也出席「台灣AI產業與能源政策論壇」、「台灣AI產業與能源政策的挑戰與展望」座談會、「核子反應器設施管制條例」相關會議的，針對能源議題發表意見，也帶出不少網路討論，「這是重要的國家政策與議題」、「面對問題是解決問題的第一步」。

上市NO. 5 中華電信

在「2025智慧城市展」中，中華電信以「數位領航 永續成長」為主題，展示13項創新應用，涵蓋智慧交通、製造、文化、城市與海外服務。智慧交通方案獲2024智慧城市創新應用獎，運用電信大數據與AI預測車流，有效協助人車疏導與活動規劃。此外，還有5G智慧製造、自主巡檢、智慧執法與遠距醫療等應用，展現數位轉型成果，以智慧科技進行社會回饋。

中華電信更推動綠能IDC與亞太資訊匯集中心，目標2030年之前機房全面採用再生能源；同時，也致力於數位平權，在資源較匱乏的偏鄉地區推動相關課程、講座，消弭城鄉差距，帶動永續聲量成長，「走進偏鄉提供資源，超級棒」、「為偏鄉盡一份心力」。

上櫃NO.1 全家便利商店

在今年3月，全家便利商店與看見．齊柏林基金會合作，為3月21日國際森林日進行宣傳，並且宣布「全家一起看見台灣」新5年環境公益關懷計畫正式啟動，持續以講座、影像創作等多元形式推廣全齡環境教育。

此外，全家也連續第3年參與世界關燈日活動，號召4,300家門市於3月22日晚間8時30分開始同步關閉招牌燈1小時，並且於社群邀請網友們共同響應，帶動永續相關聲量成長，「我覺得每天9點過後都可以關」、「也可以考慮每月兩次各關一次，減少花費能源」。

上櫃NO. 2 中美矽晶製品

中美矽晶長期致力成為綠色能源的全方位供應商，積極協助旗下關係企業朝向全面使用再生能源邁進。環球晶自2022年加入RE100倡議後，持續優化設備、導入節能技術，並與中美矽晶合作拓展太陽能電廠建置，提升綠電使用比例，降低氣候變遷帶來的營運風險。

在今年3月，環球晶宣布完成總額6,000萬丹麥克朗（約新台幣2.7億元）的綠色融資，資金將全數投入環球晶丹麥子公司Topsil。Topsil目前已打造全球首座100%使用自發自用綠電的半導體長晶工廠，年發電量高達988萬度，除了自給自足外也能回饋電網，促進綠能發展。中美矽晶透過子公司續興能源，協助媒合綠電需求、推動PPA與再生能源憑證（RECs）交易，使得永續相關聲量成長。

上櫃NO. 3 元太科技工業

在今年3月元太科技與瑞昱半導體合作推出第二代System on Panel（SoP）電子貨架標籤（ESL），以創新封裝技術將RF晶片嵌入電子紙面板基板中，大幅縮小元件體積與用料，降低製程複雜度。該技術除了提升能源效率，更減少材料浪費，實現電子標籤輕量化與窄邊框設計，適用於各類零售環境。

電子紙標籤本身具低功耗特性，可取代傳統紙本與頻繁更換的塑膠標籤，為零售業提供更環保的選擇。透過精簡設計與優化資源配置，這項創新不僅降低開發門檻，也達到碳排減量、永續經營，展現電子紙技術在淨零時代的關鍵角色，也引發網友關注討論，「其實很多大賣場都在用」、「國外出彩色版了，但功能簡單，台廠應該能做出更好的」。

上櫃NO. 4 世界先進積體電路

世界先進長期投入公益，致力於弱勢培力與平等共融，自2015年起連續十年舉辦歲末愛心捐款活動，累積捐款逾3,500萬元，支持20家慈善機構，同時也有近3萬人次參與。2024年曾以「跨越高牆 打開通往世界的門」為主題，募得460萬元，創下10年來新高，透過支持身心障礙者與遲緩兒童的教育與復健，實踐聯合國SDGs永續目標。

此外，歲末愛心餐會也邀請300位長輩與志工同樂，展現企業暖心行動。公司以「關懷弱勢」、「照護獨老」、「多元培力」、「永續倡議」、「環境保育」等五大公益主軸回應社區需求，並連續多年入選多項國內外永續與治理指數，展現推動社會共好與永續發展的企業責任與實踐力，也獲得不少網友支持。

上櫃NO. 5 欣銓科技

欣銓科技積極響應淨零排放與永續發展目標，攜手雲豹能源旗下天能綠電，採購再生能源電力，展現對環境責任的重視。天能綠電2024年與企業簽訂綠電購售電合約（CPPA）已達160億度，市占率近3成，為台灣售電龍頭，協助企業穩定取得綠電資源。

欣銓作為國際供應鏈一環，透過實際採用綠電行動，響應RE100倡議與ESG趨勢，降低碳足跡，並且計劃持持續與再生能源夥伴合作，推動能源轉型，為打造永續半導體產業鏈與實現2050淨零目標貢獻力量。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2025年3月1日至2025年3月31日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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