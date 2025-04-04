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高球代工四強 出貨看淡

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導
復盛應用董事長李亮箴。聯合報系資料照
復盛應用董事長李亮箴。聯合報系資料照

在美國對等關稅政策下，生產基地分布於台灣、中國大陸和越南的高爾夫球具代工四強成為重災區，包括復盛應用（6670）、明安、大田和鉅明等將陸續與美國品牌商協商分攤稅率，以維繫合作關係，業界並預期第2季恐會步入出貨淡季。

業者指出，高爾夫球具消費市場以美國最大、市占約達全球的一半；因此，自美國總統川普在第一任任期爆發美中貿易戰以來，各國際品牌商不約而同向代工廠提出避險要求。

在代工四強中，復盛應用和明安在台灣、大陸和越南均設有出貨基地，大田則主力放在大陸，並正加速在越南設置新廠，鉅明主力放在台灣，也在越南設廠中。

川普2日公布對等關稅，對所有輸入美國產品全面課徵至少10%關稅，對美貿易出超大國更遭加徵額外關稅；以高爾夫球具來看，越南目前即有4.9%的關稅，加上加徵46%，合計50.9%。

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