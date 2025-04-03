航空、旅遊業布局暑假商機

清明連假開跑，據統計，出國旅運量達86萬人，旅行社業者指出，包括獎旅團、暑假出遊都已在規劃安排中，法人看好，雄獅（2731）、鳳凰、五福等旅行社，以及華航、長榮航、星宇、虎航等航空業者，第2、第3季營運有望穩健。

國內旅行社、航空業界對7、8月暑假旺季維持樂觀看法。華航分析，疫後解封已兩年，今年國人出國旅遊依舊熱絡，清明連假民眾赴訂熱絡，航空客運市場依舊很熱，亞太地區需求年增兩位數百分比，北美、歐洲線的訂位也都表現不錯，今年7、8月傳統旺季效應可期。

長榮航目前各航線7、8月暑假訂位率穩健成長，搶攻暑假市場需求，並正推出春季限時優惠搶市。

雄獅表示，今年4月旅遊趨勢對比以往更熱，受惠於櫻花季與清明連假效應，加上氣溫回暖促使旅客出遊意願上升；同時也觀察到暑假行程提早銷售的情況，主要因自去年底即開始布局暑假相關產品，目前長程線暑期銷售表現最好的區域為歐洲，訂單已超過六成。

五福指出，暑假期間旅遊產品十分搶手，自2月起各類暑期行程陸續啟動預訂，親子遊與自由行需求全面升溫，帶動7、8月出團訂位維持高檔，部份熱門出發日期甚至已售罄。

旅天下表示，受惠櫻花旺季與連假，進單踴躍，春假業績較去年同期成長25%；現在消費者都提前規劃出遊行程。暑假部分，全線產品及早布局行銷早就上線搶客，加上華航、長榮航空及星宇航空等都全面增班，增加產品價格競爭力，暑假進單速度較去年同期快。