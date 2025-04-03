乙烯價走穩 台塑、華夏樂

邁入第2季，亞洲輕裂廠普遍進入歲修密集期，在供需變化下，目前最大宗石化基本原料乙烯行情止跌回穩，近一周行情持平於每公噸855美元，為下游泛用樹脂報價帶來支撐效應，挹注台塑（1301）、華夏等供應商營運。

市場人士指出，面對亞洲貿易與關稅政策不利終端需求，加上國際原油期貨呈現弱勢格局，買方轉趨觀望，使得乙烯行情上個月面臨下修壓力，自3月初的每公噸900美元一路走滑，3月下旬一度下探855美元，每公噸跌約45美元、跌幅5%。

不過，近期市況出現變化，隨著時序進入第2季，亞洲預計有14座輕油裂解廠將停車歲修，合計年產能1,100萬公噸，將影響乙烯供應量130萬公噸，供需轉變下，近一周成交價每公噸站穩855美元。

考量台塑化和中油對下游各石化廠每月原料供應價格變化主要依據現貨行情、上游石油腦成本等計價公式進行換算，隨乙烯本季價可望易漲難跌，兩大供應商有機會藉此反映，有助獲利。