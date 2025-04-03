國產推減碳混凝土，打造碳權大樓。國產（2504）集團推廣「有減碳能力」的碳礦化混凝土，興建中的南港大型開發案今年起將大量採用碳礦化混凝土，用量達3.3萬立方米，逐步取得經濟規模，下一步搶入大型建案、科技廠辦。

國產副總經理楊志強表示，今年底前針對南港大型開發案將申請國際認證，成為國內唯一擁有碳權的摩天大樓，未來向其他大型建案及科技廠辦推廣，開創循環經濟新商機。

目前同步在國產子公司國宇建材總經理的楊志強表示，國產集團正在興建中的南港大型開發案共有兩棟摩天大樓，預計2027年完工，其中A棟商辦大樓共有26層樓，建築基地面積約4,000坪。國產目前已在其中五樓澆灌碳礦化混凝土，接下來將從四樓至頂樓都將澆灌碳礦化混凝土，使用量達到3.3萬立方米，相當於六分之一台北101大樓的混凝土用量。

楊志強表示，今年將以此指標案件申請國際性的CCT（潔淨煤炭技術）碳權，預計年底前可讓南港大型開發案成為台灣第一、也是唯一擁有碳權的的摩天大樓，建立低碳永續、循環經濟的商業模式。若能成功取得碳權，未來也將向其他建商及科技大廠推廣，創造循環經濟新商機。

國產數年前與加拿大Carbon Cure公司合作發展碳礦化技術，所謂的「碳礦化混凝土」是通過工業捕獲的CO2注入混凝土內，將CO2轉換為奈米級碳酸鈣結晶，永久嵌入混凝土中，有效達到碳封存效果。根據該國產發展碳礦化混凝土的進度，國產投入七、八億元進行研究後，已在2023年通過台灣營建研究院CETES（中華民國營建科技審查制度）新材料新工法的國家級認證。

國產表示，目前碳礦化混凝土的減碳階段成果，粗估每立方混凝土減碳可達7至11公斤，以國產建材全年出貨650萬立方米估算，若全數導入碳礦化混凝土，估計減碳相當於185座大安森林公園一年吸碳量，減碳量相當強大。

此外，國產也將預拌廠的回收水，與國內科技大廠合作捕捉CO2，變成奈米級碳酸鈣溶液，作為混凝土的拌和水，擴大碳封存效果，以上兩項碳礦化技術皆與工研院進行合作研究，將申請經濟部產業發展署產業升級創新平台輔導計畫，今年3月已開始執行。