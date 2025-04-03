虎山攻美車用 AM 市場

虎山（7736）鎖定美國車用鏡頭AM市場，持續開發新產品與CAPA認證，在川普關稅戰的大戰略背景下，積極搶攻市場。

對於美國針對汽車課徵關稅問題，虎山公司指出，關稅可能使原廠（OE）零件價格上漲，擴大與AM零件的價差，可望增加AM零件的競爭力，而成為搶攻市場的優勢 。

近期川普的關稅政策牽動各方對汽車零組件的市場看法。虎山公司強調，虎山採用台灣FOB供貨模式，運費和關稅由客戶承擔。根據美國政府的公告，新的25%關稅適用於進口汽車及特定零件，如引擎、變速器、動力系統和電氣元件 。這些零件可能包含在虎山的產品範圍內，可能直接影響產品在美國市場的價格競爭力。但公告中並未列出受影響零組件的具體關稅編碼，持續密切關注美國官方公告。

關稅可能導致原廠零件價格上漲，進而提升AM（售後市場）零件的售價。然而，這也可能降低整體需求，因為消費者可能因價格上漲而推遲維修或選擇替代方案 。同時新車價格因關稅上漲，可能促使消費者延長現有車輛的使用時間，增加對AM零件的需求。

此外OE與AM零件價差擴大，關稅可能使OE件價格上漲，擴大與AM零件的價差，理論上可能增加AM零件的吸引力。若AM零件也受到關稅影響，價差會擴大，成為AM 零件的優勢 。