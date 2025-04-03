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羅昇第1季合併營收年增58% 轉投資進補

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

羅昇企業（8374）昨（2）日公布3月合併營收3.83億元，年增47.5%；累計第1季合併營收11.13億元、年增58.5%，為單季營收同期次高。羅昇去年轉投資台灣最大捆包機廠怡進工業，效益持續顯現。

羅昇去年合併營收36.78億元、年增20.6%，營業毛利8.85億元，稅後純益0.67億元，擺脫去年同期虧損情況，每股純益0.6元。法人估，隨著半導體產業持續升溫，加上怡進的營收挹注，全年營運可望優於去年。

羅昇旗下資騰科技日前參加「Semicon China 2025」展覽，展出多項半導體製程優化創新產品，訴求可針對不同製程環節提供解決方案，受到市場矚目。

羅昇說，隨著電子產業快速發展，半導體製程的優化與產能提升日益關鍵，集團將持續擴大半導體產業的布局。

半導體 營收

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