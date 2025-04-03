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八貫第1季營收年增25% 刷新紀錄

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

八貫企業（1342）昨（2）日公告3月營收為2.81億元，平了去年12月單月營收新高紀錄，並較上月與去年同期分別成長16.12%與23.7%，累計今年前三月營收達7.79億元，年增率25.57%，寫單季歷史新高紀錄。

八貫表示，依客戶需求來看，四大產品線皆有明顯成長力道，將帶動第2季業績成長性不亞於第1季，且客戶出貨安排已至今年暑假。

今年川普推行多項關稅及經貿政策，使得各國際品牌客戶為快速掌握市場已知需求，均加大及加速出貨要求，使八貫3月營收受惠四大產品線較去年同期出貨皆有成長，其中醫療及軍工產品業績翻倍，再加上戶外、航太救生也有年月雙增表現下，得3月營收為2.81億元，不僅平了去年12月業績高峰，亦進而推升第1季營收達7.79億元，年增率25.57％。

中醫 營收 航太

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