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海悅第1季營收年減27% 新案齊發

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

「擎天森林」入帳助攻，海悅國際（2348）昨（2）日公告3月合併營收達9.23億元、年增率65.7%；海悅表示，在轉投資新建案加入貢獻，加上第2季國內代銷新案陸續開案銷售，今年業績將持續以代銷、營建雙軌並進貢獻。

海悅轉投資新建案「擎天森林」已於3月啟動交屋入帳，推升公司3月營建收入達5.76億元，加上國內代銷業務已較上月回升，單月代銷收入達3.47億元，合計海悅國際3月合併營收達9.23億元，較去年同期5.57億元成長65.7%。

累計海悅國際首季營收達16.48億元，較去年同期22.77億元減少27.6%；首季營收中，代銷收入占比達65%、為10.71億元。

海悅國際表示，第2季起，集團在國內代銷新建案陸續啟動銷售，今年329檔期陸續啟動新開案如新北市板橋區「新潤世界城」、新莊區「皇鼎心莊」、台中市北屯區「大城吾界」、西區「勤美之真」與台南市東區「春福睦森」等。

其中新北市板橋區「新潤世界城」，為板橋湳雅夜市都更案，是海悅在2021年3月以總價6.7億元取得新北市板橋區新興段部分土地，並與理念契合的建商共同開發與銷售；海悅國際指出，該案配合央行房市政策，推出符合消費市場需求的產品與價格，由於新案位於板橋核心商圈，交通與生活機能完善，看好後續銷售表現。

海悅國際表示，除了代銷本業外，公司轉投資新建案如「擎天森林」、新北市「A3光點」、台中市「南悅豐映」與高雄市「達麗未來市」等，隨著建案依完工交屋時程貢獻，今年業績將以代銷、營建齊貢獻、推升營運持續穩健表現。

海悅國際表示，今年台灣房市進入冷靜期，房價的認知差距擴大，將使土地取得相對較早的建案，有機會視消費市場變化，推出逐漸靠攏買方市場期待之價格，鑒於買賣雙方建立房價共識基礎下，仍將有不錯成交表現的建案，海悅憑藉全台在手代銷建案總銷金額合計約3,300億元，代銷本業業績來源無虞，以期代銷建案陸續開案，房市交易將逐步穩中求升。

建案 海悅 營收

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