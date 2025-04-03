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京城銀第1季EPS 0.57元

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

京城銀行（2809）昨（2）日公告自結2025年第1季獲利，3月單月獲利較前月虧轉盈，3月自結稅前盈餘5.3億元，稅後純益3.8億元；累計2025年1至3月稅前盈餘8億元，稅後純益6.3億元，年減68.8%，累計第1季每股稅後純益（EPS）0.57元。

不過，京城銀行過去放款華映踩雷的擔保品拍賣，已在3月初順利拍出，拍賣價金19.2億元可望趕在上半年全數回沖，可挹注京城銀半年報獲利，預期應可扭轉京城銀目前獲利衰退局面。

京城銀第1季獲利衰退近七成，主要因為2月有企金放款特定傳產客戶打入逾放，因此一次提列9億元備抵呆帳，導致2月虧損，影響累計獲利大幅衰退。3月台股大跌，資本市場動盪不利操作獲利，因此京城銀3月單月獲利雖較前月虧轉盈，但3月單月稅後純益仍較去年同月衰退近44%。

資產品質方面，京城銀維持一貫優異水準，截至2025年3月底逾放比0.02%，備抵呆帳覆蓋率5,782.32%，總放款覆蓋率1.34%。

京城銀行 台股

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