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海悅營收／3月9.23億元、年增65.7% 「擎天森林」啟動交屋

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

海悅（2348）2日公告3月合併營收為9.23億元、年增率65.7%；累計首季營收達16.48億元，較去年同期減少27.6%。

海悅國際今年營建收入已於3月啟動，在新建案「擎天森林」完工交屋下，挹注3月營建收入5.76億元，加上國內代銷業務已較上月回升，讓3月合併營收達9.23億元，年增率65.7%。

海悅國際表示，今年329檔期，海悅在國內代銷建案已陸續啟動開案的有，新北市板橋區「新潤世界城」、新莊區「皇鼎心莊」、台中市北屯區「大城吾界」、西區「勤美之真」與台南市東區「春福睦森」等。

其中新北市板橋區「新潤世界城」，為板橋湳雅夜市都更案，海悅在2021年3月以總價6.7億元取得新北市板橋區新興段部分土地，並與理念契合的建商共同開發與銷售。

海悅指出，「新潤世界城」將配合央行房市政策，推出符合消費市場需求的產品與價格。由於該案位於板橋核心商圈，交通與生活機能至臻完善，後續公司將關注重點建案於房價貼近市場後的銷售狀況。

海悅表示，今年台灣房市進入冷靜期，房價的認知差距擴大，將使土地取得相對較早的建案，有機會視消費市場變化，推出逐漸靠攏買方市場期待之價格；鑒於買賣雙方建立房價共識基礎下，仍將有不錯成交表現的建案。

海悅目前在手代銷建案總銷金額合計約3,300億元，代銷本業業績來源無虞，接下來公司營運將在房市交易中穩中求升。

建案 海悅 營收

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