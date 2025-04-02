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台灣高鐵營收／第1季133.73億元 年減0.03%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
台灣高鐵。圖／中央社
台灣高鐵。圖／中央社

台灣高鐵（2633）2日公布3月營收為45.9億元，年增率0.13%，累計第1季營收為133.73億元，年減0.03%。隨著清明節連續假期到來，高鐵全部34輛列車全部投入疏運，針對旅運需求較高時段，擴大台中以北區間自由座。

台灣高鐵連續三年入選「全球百大永續企業排行榜」，台灣高鐵公司因持續在低碳、環保、永續、供應鏈管理等各項評比指標上領先。台灣高鐵表示，能夠連續三年通過國際審查的評選，並且始終保持前10名的佳績，未來高鐵列車作為台灣骨幹運輸的綠色運具，是旅客往來南北最低碳、環保的交通選擇。

未來，台灣高鐵公司將依照既定的「5年中長期策略規劃」方針，結合全球ESG趨勢，透過優質、安全的旅運服務，持續為旅客創造安心、舒適的乘車環境，並在各項服務細節中積極融入ESG精神，希望持續讓國際社會看見，透過永續高鐵串連永續台灣的深切用心。

ESG 營收 高鐵

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